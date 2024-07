Reet Hiiemäe ja Andrus Tins: Aldous Huxley ja tsivilisatsioon a la carte

Võib öelda, et kogu tsivilisatsiooni ajaloo jooksul on kultuur ja kunst püüdnud jäädvustada ja analüüsida selle arvutuid käsitamatuid tahke. Huxley püüe leida üles universaalne inimlikkus ja avastada sellele koele kootud tsivilisatsiooni kangastruktuurides mingid olemuslikud ja vääramatud harmooniad on paeluv ja omanäoline. Kuid idee harmoonilistest kärgstruktuuridest on esile kerkinud palju-palju varemgi, eriti müstikute visioonides – ja ikka tõdeb iga järgmine põlvkond, et kurjus, hirm ja valu ei ole maailmast kuhugi kadunud. Ühtlasi tõstatab Huxley vältimatult olulise küsimuse, kas inimene vajab edasiliikumiseks kapitaalsemat remonti?