juhtkiri Hardo Pajula: Trooja hobune

Richard Tarnas vaatab 2006. aastal ilmunud raamatus „Cosmos and Psyche“ tähtsate ajalooliste isikute elulugudele ja ajaloolistele sündmustele arhetüüpilise astroloogia vaatenurgast. Sarnaselt Jungiga leiab Tarnas, et astroloogilised fenomenid kujutavad endast sünkroonsusi kosmilises mõõtkavas. „Võimsad arhetüüpilised jõud – mida me võime, aga ei pruugi nimetada jumalateks või jumalannadeks – ulatuvad inimese teadvusest tohutult kaugemale ja mõjutavad seda tuvastataval viisil.“ Kui see jutt kõlab meile väga võõralt, siis on selleks hea põhjus. See on vastuolus meie tõelise religiooniga („Meie tõeline religioon“; TT#37, 12.23) – kartesiaanliku psühholoogiaga, mis ütleb, et teadvus ja kogemisvõime on vaid inimese pärisosa, kogu ülejäänud universum kujutab endast elutut masinavärki.