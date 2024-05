Kaie Metsla: kontakt kõiksusega

Levin vaatab taevast ja arutleb, et täheteadlaste järeldused oleksid tühised ja kahtlased, kui nad ei põhineks tähistaeva vaatlustel. Sellest teeb ta järelduse oma peas keerlevate mõtete kohta, mis oleksid samuti tühised ja kahtlased, kui need ei põhineks tema arusaamisel headusest. Headus on Levinile hindamatu väärtus, mida ei saa sõnade ja mõistuse abil järjekindlalt deklareerida, see tuleb südamest, mitte peast.