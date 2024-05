Hardo Pajula: neli saadet liberalismist, sõnavabadusest, Masingust ja Nietzschest

Gray sõnul on liberalism juba alates John Stuart Millist olnud sekulaarne inimsuse religioon. Sel on algusest peale olnud samasugused universalistlikud taotlused nagu kristluselgi, mille see 18.–19. sajandil varju jättis. Ühiskonnas, mida Mill endale ette kujutas, pidi liberalism ajapikku kõik teised religioonid ja filosoofiad elimineerima. „Kui vastuvõetavaks peetakse aga ainult ühte maailmavaadet, siis mis saab intellektuaalsest mitmekesisusest,“ küsib Gray asjakohaselt.

„Ma saan sinust aru, aga ma näen, et sinu põhjenduste ahel jääb õhku rippuma,“ kostis selle peale Varro Vooglaid, kelle arvates on probleem just selles, et me ei suuda praegu kokku leppida nendessamades printsiipides, millele Ahto oma lootuse paneb. See on päris korralik kahvel, mis juhib meid järgmise vestlusringini.