Laurits Leedjärv: tähtede ajalooline tarkus

Tähed paberil ja tähed taevas – esimestega saab kahtlemata tarkust edasi anda (ja paraku ka lollust). Mida aga ütlevad meile taevatähed? Vastus sõltub suuresti küsija ootustest, mõtteviisist, eelteadmistest. Keegi vast ei vaidle väga vastu, kui ütleme, et tähistaevas on lihtsalt ilus, selle vaatamine sisendab rahu ja kindlust, et on olemas midagi püsivat. Ka salapära on ilmselt sõna, mis paljudel tähistaevaga seostub. Aastasadu ja -tuhandeid olid tähed enamiku inimeste jaoks müstilised vilkuvad täpikesed, mis kehastasid jumalaid või vaime ja mida vaid preestrid või teised õpetatud mehed suutsid lahti seletada.