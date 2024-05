Doris Kareva: tähtede tarkus ja taevakivi

„Et mõista universumi saladust, tuleb keskenduda energiale, sagedusele ja vibratsioonile,“ kirjutas Tesla. „Et mõelda selgelt, tuleb olla mõistlik; et mõelda sügavalt, tuleb olla hull.“ Tesla kinnisideeks oli, et arvud 3, 6 ja 9 on põhivõtmeks maailma olemuse mõistmisel – nad võivad eksisteerida puhta energiana oma identiteeti kaotamata, läbi nende manifesteerub energia mateeriana ja kõik teised arvud on tuletatud neist kolmest. (1+2+3+4+5+6+7+8+9=45, mis omakorda taandub 9-le.) Number 3 esindab universumi vahetut allikat; hinduismis märgib see õnnistust; muinasjuttudes kordub kõige sagedamini just number kolm. Number 6 sümboliseerib sisemist jõudu, mis võimaldab lahendada ülesandeid. Ring koosneb 360 kraadist, mille ristsumma on 9; poolring on 180, ristsumma samuti 9, veerandring 90 kraadi ja ka 45 kraadi ristsumma on 9. Number üheksa on maagilise tähendusega ka eesti folklooris.