Jan Uuspõld: maised ja taevased tähed

Enamus häid asju sünnib meie maises askeldamises ikka kas liiga hilja või siis liiga vara. Mina ise hakkasin raamatuid liiga hilja lugema. Või siis liiga vara – siis kui olin teismelisena lugemishoo sisse saanud, katkestasid selle maised „tähed“. Nemad võtavad meie teadvuses koha sisse enne, kui seal midagi sügavat kujunema saab hakata. Taylor Swift, Britney Spears, Michael Jackson, David Bowie, Rolling Stones, Frank Sinatra. Need tähed ajavad asja ära, aga nad ise on samuti hädas ja otsinguil, justkui kogemusnõustajad, kellest on abi, aga nad pole meetodi valdajad.