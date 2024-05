Carolyn Jacqueline Raba: omad ja võõrad tähed

Kui uurida noortelt, millist raamatut keegi viimati luges, on vastuseks pea alati mõni kohustusliku kirjanduse teos. On neid, kes tunnistavad, et polegi ühtki raamatut viimase aasta jooksul lugenud, nad tunnevad selle üle veel uhkustki. Ent on ka neid, kes põlevi silmi kannavad ette nimekirja loetud raamatutest. Noorte lugemus on langustrendis, seda näitab nii harilik tänavapilt (kui vaatan koolimajas ringi, on näha, et vaba aega sisustatakse peamiselt telefonide seltsis) kui ka raamatukogude meeleheitlikud püüdlused populariseerida kirjandust ja lugemist, seda lausa hambad ristis. Mõned kuud tagasi kohtusin kahe Tallinna Keskraamatukogu noorteosakonna töötajaga, kes soovisid üheskoos minu kooli õpilasesindusega välja nuputada, kuidas raamatutega ka noort põlvkonda kõnetada ning neid telefoni juurest jälle lugema saada.