Mare Kõiva: märgid müütide mõjukusest

Kohanemine ja uuenemisvõime on mütoloogiate ühine tunnus, kuigi vanad müüdid ja neist moodustuv mütoloogia on paeluv just korduvate iidsete universaalsete probleemide tõttu, mis käsitlevad inimeste ja ühiskonna eksistentsi põhjuseid. Kuigi järeldused ja nende poeetilised väljendused on kultuuriti erinevad, on siinjuures oluline märkida, et müüdid ei paku tingimata seletusi ega isegi nõua neid, vaid loovad müütiliste kujundite ja metafooride keeles seoseid mineviku põhisündmustega ja koondavad sotsiaalseks tervikuks ühise päritolu ideed. Olulised on nad ka enesemääratluse ja identiteedi loomisel, mistõttu müüditraditsioonide uurimine on olnud pikalt oluline ja mõnel perioodil ka vihatud. Põnevad on Piibli kirjakohtade, parapiibli traditsioonide, nende rahvapäraste tõlgenduste ja mütoloogia vahekorrad. See on näide igivanast suulise ja kirjaliku, õpetatud ja tavakultuuri paindlikest piiridest ja ülekannetest.