Sakarias Jaan Leppik: inimene ja ilmastu

Kui jääda selle juurde, et ilmastu on üleilmne – tähendab see, et puudutab kõiki, kes on sellesse hõlmatud. Siis ma ei saa kuidagi vaadata elukeskkonda või inimsuhete vaibi kui miskit eemalseisvat olevat iseeneses. Taevakehade, madal- ja kõrgrõhkkondade liikumised, sademed, tuulte keerutused on olnud ja on vast ka tulevikus osa meie otsuste kujundamisest. Sest inimene ei ole mu kogemuses üksnes mõistuspärane olevus. Kui see oleks nõnda, siis vaevu oleksime praegu inimestena selle ilmastu tegelased. Ainumalt hingetu ja meeletu mõistupärasus tähendaks kindlasti kiiret surma. Oma meelte varal hoopis haakume loomuldasa keskkonnaga, kuhu oleme sündinud. Ja nood meeled on omavahelistes seostes ning ühel mõni rohkem erk kui teisel. Et suhelda ses ilmastus, võiksid meeled olla kirkad ja hoolitsetud. Siis nad kõlisedes haakuksid üksteisega kohe. Selle saavutamine on üha teadlik tegevus. Sestap kõneleme siis meelepuhtusest, mida taotella võiks iga inimene. Teadlikult. Ja siis saabki vaadelda seda, mida inimene annab ilmastule ja mil viisil.