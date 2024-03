juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: sõnnikukarva prillid

„See raamat, kordan, on igikestva filosoofia antoloogia; aga ehkki antoloogia, sisaldab see vaid mõningaid väljavõtteid professionaalsete literaatide kirjutistest ning peaaegu mitte midagi professionaalsetelt filosoofidelt,“ kirjutab Aldous Huxley „Philosophia perennise“ sissejuhatuses. Põhjus on lihtne, nähtava maailma taga peituvat jumalikku reaalsust suudavad Huxley sõnul otse ja vahetult mõista ainult need, kes on otsustanud täita teatud tingimused – muutuda armastavaks, südamelt puhtaks ja vaimus vaeseks. „Miks see nii peab olema? Me ei tea. See on üks nendest faktidest, mida meil tuleb aktsepteerida,“ jätkab ta samas.