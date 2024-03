Kaie Metsla: kolm kokkupuudet kloostriga

Lapsepõlvest on meeles veel üks kloostrikülastus. Petseri klooster jättis mulle hoopis võimsama mulje. Ma usun, et põhjus, miks huvireis Petserisse on jäänud minu jaoks vägevamaks, võib peituda selles, et seal märkasin lisaks kloostrimüüridele ja -hoonetele ka inimesi. Need olid pikkades tumedates mungarüüdes end Jumalale pühendanud mehed. Nad askeldasid rahulikult ringi. Nende hulgas mäletan nii vanu kui ka noori kloostrielanikke. Mul on meeles ka oma isa, kes oli küll kirikuõpetaja poeg, kuid tituleeris end sageli tõeliseks paganaks, lühike kommentaar: „Kes teab, mis suurt pattu nemad teinud on, et nüüd siin kloostrimüüride vahel peavad elama?“