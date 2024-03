Hardo Pajula: Neli saadet pensionist ja paanikast

Pensionipaanika pole viimasel ajal just palju mänguaega saanud. See istub nüüd nukralt pingil, põrnitseb ketsininasid ja küsib kurvalt: „Mis küll läks valesti?“ Veel viis aastat tagasi oli hoopis teine lugu. Iga kahe nädala tagant kires kuskil keegi, et üks või teine pensionisammas on jälle lääbakile vajunud.