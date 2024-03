Laurits Laur: avastusretk võõrale territooriumile

Esimese asjana märkasin kogenud akadeemiku struktureeritud jutustamisoskust. Väga selge ja ladus jutt, mida oli äärmiselt nauditav kuulata. Lühidalt, mees teadis, millest mees rääkis. Ja see millest mees rääkis, oli kohati lausa hämmastav. Kuidas saab juhtuda, et agnostik – tema sõnul peaaegu ateist –, kelle soontes voolab ratsionaalsus, teeb religiooni osas nõnda suure pöörde? Sellisteks drastilisteks maailmavaate muutusteks on küll imet tarvis. Tuleb välja, et suured imed on teda elu jooksul saatnud nii mõnelgi korral. “Vaikuse mäes” kirjeldab ta oma agnostilisust järgmiselt: „Kui olin õpingud lõpetanud, oli minus internaliseerunud moodsas akadeemilises maailmas valitsev, kuid väljaütlemata seisukoht: religioon, eeskätt just traditsiooniline religioon, mis tähendab usku isikulisse Jumalasse, on mineviku pärand, keskaegse mõtlemise jäänuk, mis vajub varem või hiljem unustusse.“