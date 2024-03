Henno Pello: minu kloostrikogemus

Seistes Tallinna Lennusadamas toitlustusauhindade gala laval, käes teistkordne oma kategooria „Hõbelusikas“, sai mulle ühtäkki selgeks – selle erialaga on nüüd kõik.

Juba mõnda aega olin tundnud seesmist tühjust. Keha oli energiakraanid kinni keeranud, kirge enam polnud. Olin igapäevasest restoranielust küll irdunud, kuid oli vaja täielikku väljaastumist. Elasin tollal juba kahes maailmas korraga, nähtavas tuttavas ja müstilises tunnetatavas. See oli see hetk, kus tajusin, et pean kõigest eemalduma ja kolima ajutiselt sisemisse kloostrisse.