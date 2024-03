Heido Vitsur: #38 Legend sambast

Kuivõrd Eestis ei olnud 1992. aastani märke sündimuse alanemisest, lootused olid pigem vastupidised, oli loomulik, et alguses otsustati meil edasi minna üksnes jooksva finantseerimise süsteemiga. Võib väita, et see oli viga, kuid saagem aru, et isegi Laari teise valitsuse ajal ei olnud pinnas pensionireformi läbiviimiseks kuigi soodne. Nominaalpalga kiire kasv muutis pensioniks kogumise tulususe enam kui paariks aastakümneks nigelaks. Kui sellele lisada viis aastat pärast pensionireformi starti alanud finantskriis, mis oma nullintressiga vähendas kogumise tulusust veelgi, saimegi teise samba, mis oli küll vajalik, kuid ei olnud kuigi ahvatlev.