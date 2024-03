Taivo Niitvägi: miks klooster, miks laul?

„Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! Ja… palvetage igal ajal!“ (Ef 6:13–18). Kuidas on siis Kõigelooja korraldanud inimese elu ajatus igavikus? Ühest küljest on Ta loonud institutsiooni, mille kaudu on Ta ligi igaühele, kes Tema ligiolekut soovib, teisalt on Ta loonud igaühele mõistuse, mille abil mõista kõige olulisemat oma hinge pääsemiseks. „Me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõe.” (1Jh 5:20)