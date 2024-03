„Seespool müüre“ tähendas keskajal midagi korrastatut, hooldatut ja paradiislikku. „Loodus“ tähendas üldjuhul midagi metsikut ja ohtlikku. Metsas varitsesid inimest kiskjad, seal uitasid kurjategijad ja sinna pagesid lindpriid. Kõrbega oli samamoodi. „Metsal“ ja „kõrbel“ on siin teatav ühisosa – mõlemad on tühermaad. Aga selles tühermaas on võimalus.