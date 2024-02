juhtkiri ⟩ Kaie Metsla: Toscana päikese all

Mul on oma lemmikfilm – 2003. aastal valminud „Toscana päikese all“. Seal on kaunid Itaalia maastikud, mida ma jumaldan, ja peaosas kena Diane Lane, kes mulle näitlejannana sümpatiseerib. Aga seal on midagi veel. Palju sügavamat, mille ma enda jaoks sõnastada suutsin alles nüüd. See on lugu kohanemisest. Mitte alati ja kõigil ei lähe elus nii hästi. Erinevatel põhjustel ei ole võimalik hoida kinni standartsest peremudelist: ema, isa ja kaks-kolm last. Ja lisaks armastusele, päikesele ja hellusele tabavad meid tihti ka välguna õnnetused, lahutus või lähedase surm. Unistused purunevad, seatud kavatsused ei saa teoks, miski ei toimi enam endiselt. Mida siis teha? Siis on vaja kohaneda, et hoida ja taas luua armastavaid suhteid. Respekteerida eri osapoolte arvamusi ja valikuid. Selle kõigega hakkamasaamiseks on vaja eelkõige oma peas midagi kohendada. Ja siis me ajapikku märkame, kuidas vanad sidemed tekivad uuel tasandil. Kuidas hellust ja armastust on võimalik ikka ja jälle luua. Uues olukorras sünnivad lapsepõlves kogetud armastusel uued ja elujõulisemad samu väärtusi kandvad, kuid endisest tugevamad sidemed. Lapsepõlves kogetud armastus on aidanud mind, ma tean, et see töötab. See on toiminud minu puhul ja ma näen, et see töötab ka mu laste puhul. See on varandus, mis aitab neil tulevikus oma laste emotsionaalset ja mentaalset arengut toetada. Ka siis, kui kõik ei lähe alati hästi.