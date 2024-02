Kaie: Järvide dünastia on maailmas kõige tuntum Eestist pärit muusikute suguvõsa. Kui nendelt paar aastat tagasi küsiti, mis on nende elu kõige suurem kingitus, siis vastasid nad üksmeelselt, et selleks on perekond. Hästi toimiv ja üksteist toetav perekond on suur õnn. Seetõttu on sobilik, et tänase perekonnale pühendatud lehenumbri intervjuu on Kristjan Järviga. Läinud aasta septembris saime osa Kristjan Järvi juhatatud kontserditest. Üks neist oli intiimsemat laadi paarisajale kuulajale korraldatud elamus. Teine oli Alexela Kontserdimajas toimunud hilissuvise Baltic Sea Philharmonicu ja Kristjani Saksamaa ning Itaalia turnee lõppkontsert. Meie lugu põimus kokku Veljo Tormisest, arhailistest pillidest, muusikarütmidest ja šamanistlikust elutunnetusest. Maarahva väe ja tarkuse elushoidmise juures on oluline see, kui suudame need seostada modernse tänapäevamaailmaga. Me ei saa ajas tagasi liikuda. Aga me saame hoida traditsioone, võtta minevikust kaasa parima, sobitada selle tänasesse ja tegutseda nii, et sellest oleks midagi edasi anda tuleviku tarvis.

Hardo: Kui me esimeselt Kristjan Järvi kontserdilt koju jalutasime, ütlesin Kaiele, et see on see, mismoodi moodsa teaduse ja iidse tarkuse sulam tegelikkuses välja näeb. Nagu Kaie tänases intervjuus mainib, oli Tähenduse teejuhtide esimese numbri teema paradigma nihe. Kolm ja pool aastat ning 39 intervjuud hiljem on see mõiste omandanud oluliselt selgemad piirjooned. Sisuliselt käib jutt uuest epistemoloogiast. Nagu ütles lehe viiendas numbris (vt „Epistemoloogiline vahejuhtum Belgia politseiga“, 1.21) intervjueeritud Šveitsi antropoloog Jeremy Narby, tahab suur hulk inimesi seda võõrsõna kuuldes kohe plehku panna, sest nad arvavad, et edasiseks mõttevahetuseks on vaja doktorikraadi. Seetõttu me tänasest usutlusest seda sõna ei leia. Epistemoloogilised või tunnetusteoreetilised probleemid moodustavad minu jaoks aga selle jutuajamise ideelise selgroo: kuidas me teame seda, mida me teame? kuidas šamaanid teavad seda, mida nad teavad? kuidas teadlased teavad seda, mida nad teavad? Me võiksime vähemalt kaaluda võimalust, et järsku on animistlikust elutunnetusest lähtuvad põlisrahvad oma suhetes loodusega meist mõnevõrra targemad, arutles lehe 33. numbris Jeremy Narby kolleeg David Luke, sest ökoloogilise krahhi künnisele pole meid toonud mitte šamanistlik, vaid lääne teaduse materialistlik epistemoloogia.

K: Mida kujutab endast Estoniia Muse?

Estoniia Muse ehk Estoniia.ai on loodud selleks, et vabastada Eesti tema geograafilisest ja poliitilisest piirist, sest see teeb meid väikseks ja kohati paraku ka väiklaseks. Ma näen väikluse ja kitsarinnalisuse kasvu eriti nüüd, kus riik on hakanud ennast rahva eest kaitsma. Riik ei esinda praegu rahvast, vaid ametnike kihti, mis vajab kaitset. Ega see muidugi palju ei erine sellest, mis toimub mujal maailmas. Estoniia.ai kaudu on võimalik tekitada suurem ühes rütmis hingav kogukond. Võtmesõnaks on siin samu väärtushinnanguid kandev ja Eesti maarahva tarkust oluliseks pidav kogudus. AI-st räägime tavaliselt kaubanduse ja majandusökonoomika kontekstis, aga tegelikult on võimalik sellesama üsna naiivse ja lihtsa asja abil luua võimas liikumine. Paljud Eesti ettevõtted tegelevad erinevate ühingute, ühenduste, kirikufondide ja muuga, aga sellele lisaks võiks olla veel teine mänguväli.

K: Tähenduse teejuhtide avanumbri juhteema oli paradigma nihe. Täna räägitakse sellest üha enam. Kuidas sulle tundub, kas praegusi muutusi saab nimetada paradigma nihkeks?

Jaa, saab täielikult. See üleilmne liikumine kogub hoogu ja laieneb iga päevaga. Paljud inimesed ei saa arugi, et see toimub. Mõnele võib see tunduda maailma lõpuna. See on ühe ajastu, ühe arusaamise lõpp. See ei ole isegi ajastu, vaid ühe definitsiooni muutumine. Muutub see, mida me oleme harjunud mõistma oma eluna.

H: Siin me oleme ühel lehel.

Ma mitte ainult ei usu, vaid ka julgustan tagant muutustele vastuvõtlik olema. Ma usun, et see kõik on hea. Ma olen väga optimistlik, paljud seda ei ole.

K: Sa oled pärit klassikalisest muusikaperekonnast, muusikadünastiast. Kuidas sina šamaanitrummi juurde jõudsid?

See oli üsna lihtne. Põhjus on Veljo Tormis. Ma olin Tormisega sõber, aga ma ei saanud kaua aega täpselt sotti, mida ta taga ajab.