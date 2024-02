Hardo Pajula: neli vestlust antifeminismist, jääpõrgust, surnud käest ja paljust muust.

Michel Foucault’le pühendatud vestlusringi pealkiri pärineb Mihkel Kunnuselt: „Foucault oli ülim loomulikkuse lammutaja. Ta rakendas kogu oma geniaalsuse ja kire selleks, et näidata: kõik see, mida me oleme kultuuris pidanud loomulikuks, on tegelikult juhuslik, sattumuslik, konstrueeritud. Tema põhipaatos on see, et miski ei ole ideoloogia-, võimu- ja kultuuriülene.“