Natali Mällo: ma olen tehtud oma esiemadest

Kes ma olen? Kust ma tulen? Mis mu lugu on? Kes on see naine minus? Kust ta alguse on saanud? Mida ta endas kannab? Mis ta nimi on? Mida ta teinud on? Mida ta ihaldanud on? Mis lugu ta järgmistele naistele räägib? Need on juba mõnda aega olnud naiseks kasvamise teekonnal mu küsimused iseendale ja mu otsingute suunajad. Naised enne mind on osa mu loost – nii elavate kui juba siit ilmast lahkunud esiemadena. Kogu selle sõnakõlksuks kulunud süvatunnetuse trafaretsuses – tunnen, et pean teadma, kust ma tulen, et mõista, kes ma olen.