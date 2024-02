Hardo Pajula: usaldus, reetmine, andestus

Loengu algus on rabav. „Ma räägin teile hakatuseks ühe väga mitme keeruga (excruciatingly twisted) juudi anekdoodi,“ ütleb Hillman. Isa õpetab poega julge olema ja käsib tal trepiastmelt alla hüpata. Kõigepealt paneb ta poisi teisele astmele ja ütleb: „Hüppa, ma püüan su kinni!“ Poiss hüppab ja isa püüab ta kinni. Seejärel tõstab ta poja kolmandale astmele ja käsib teha sedasama. Poiss saab hirmust jagu, hüppab ja maandub õnnelikult isa käte vahele. Sama kordub ka neljandal, viiendal, kuuendal jne astmel. Lõpuks hüppab poeg väga kõrgelt, kuid seekord astub isa eest ära ja poiss prantsatab maoli ta jalge ette. „See on oluline õppetund,“ ütleb isa üleni verisele valust kisendavale pojale: „Ära kunagi usalda juuti – isegi kui see on su enda isa.“