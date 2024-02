Joel-Rasmus Remmel: perekonnast ja vastutusest

Usun siiralt, et perekonna tähtsust ülehinnata on pea võimatu, seevastu alahinnata aga küllalt lihtne. Üksikisikuna vajame lähedaste tuge ja ühiskondlik õitseng ilma toimivate rakkudeta on ülimalt ebatõenäoline. Kui tegu on nii olulise teemaga, siis kuidas jõuame ikka ja jälle tagasi punkti, kus perekond on näiliselt küll prioriteet, aga tegelikkuses on me ümber üha enam katkiste peresuhetega, halvemal juhul vaimsete ja ka füüsiliste traumadega inimesi, kelle elukäik on tugevasti mõjutatud just düsfunktsionaalsest perekonnast?