Varro Vooglaid: miks on tõde abielu ja perekonna kohta muutunud hoomamatuks?

Veel 30 aastat tagasi ei olnud Eesti ühiskonnas vähimatki põhjust pidada arutelu selle üle, mis on abielu ja mis on perekond. Nende institutsioonide tähendus, st tõde abielu ja perekonna kohta oli praktiliselt kõigile üheselt mõistetav. Arusaamine, et inimloomusest tulenevalt on abielu ja perekonna mõistete keskmes mehe ja naise liit, oli elementaarne. Mõisteti, et tegu on ühiskonna loomulike alusinstitutsioonidega, mis ehituvad ümber inimelu edasiandmise, st laste saamise ja kasvatamise reaalsuse ning sellega kaasneva vastutuse ja väärikuse.