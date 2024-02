Steven Vihalem: boomer’id ja zoomer’id

Antropoloogina ei küsi ma, miks perekond on – tegemist on inimloomadele omase fenomeniga –, vaid eelkõige huvitab mind see, kuidas perekond on? See küsimus on neutraalne, kandmata ideid, mis on õige või vale, eetiline või taunitav; küsimus „kuidas“ aitab mõista ja uurida inimeseks olemise ääretult laia spektrit ilma hinnanguid andmata.