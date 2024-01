juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: üleinimlik sõda

Hillman ise täidab oma kohust eespool nimetatud teosega. „See raamat kujutab endast omalaadset šokiteraapiat, sest püüab sõja jõledustele lahtiste silmadega otsa vaadata,“ kirjeldab ta oma kavatsusi. Raamat koosneb neljast peatükist: 1) „Sõda on normaalne“ (war is normal); 2) „Sõda on ebainimlik“ (war is inhuman); 3) „Sõda on ülev“ (war is sublime); 4) „Religioon on sõda“ (religion is war). Hillmani sõnul saavad meie kujutlusraskused alguse kahe esimese osa antinoomiast: sõda on ühtaegu nii normaalne kui ka ebainimlik. Selle lahendamatu loogilise vastuolu ees heiskab mõistus valge lipu ja deklareerib uhkelt: „Ma ei suuda seda mõista.“