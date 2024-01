Raivo Tafenau: lootuse värelus

Üsna hiljuti tekkis mul miskipärast huvi Põhja-Korea vastu. Kukalt kratsides üritasin aru saada selle maa eksistentsi fenomenist, kus 25 miljonit inimest on allutatud vanglarežiimile. Seetõttu lugesin läbi kõik eesti keeles ilmunud raamatud, mis leidsin. Ja loomulikult on tänapäeval olemas internet ja YouTube, tänu millele saab tõsise huvi korral seda veidrust pealt vaadata. Avastasin hämminguga, et Põhja-Korea patriootilis-sõjaline orkestri-koorimuusika on arenenud nii võimsaks muusikastiiliks, et sinna pole mitte kellelgi midagi vastu panna. Laval on korraga vähemalt sada inimest, kõik riietatud sõjaväevormi, ordenite ja muude väliste vidinatega kaunistatud lauljad-muusikud, laitmatu rüht, patriootlik näoilme. See tundus nii halb ja absurdne, et oli juba fantastiliselt hea. Midagi pole teha, kui mitukümmend aastat on muusikud ja heliloojad saanud kõva käe all areneda, siis tekibki peaaegu täiuslik propagandaks vajalik muusikastiil.