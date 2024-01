SAATESARJA SOOVITUSED ⟩ Andreas Veispak: stalinism kui tsivilisatsioon

Paraku ei teadnud keegi, mida uus täpselt tähendab. Oldi vaid kindlad, et uus ei ole vana ja sotsialism ei tohi sarnaneda kapitalismile. See, et Magnitogorski tehas projekteeriti Gary ja Pittsburghi näidetel USA ettevõtte poolt, et linna kujundas saksa arhitekt Ernst May ja et partei ametnikud elasid välisekspertide tarbeks ehitatud „Ameerika linnas“ ei puutunud asjasse.