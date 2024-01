Kaie Metsla: argipäevane sõda

„Kindral kõnnib pärast lõppenud lahingut võitlusväljal. Segipööratud maa, põlevad tankid, laialipillutud laibad. Ta põlvitab sureva ohvitseri juurde, suudleb teda, vaatab tehtud hävitustööd ja ütleb: „Ma armastan seda kõike. Jumal aita mind, ma armastan seda nii väga. Ma armastan seda rohkem kui oma elu.““ See on stseen 1970. aasta filmist „Patton“, millega Ameerika psühholoog James Hillman juhatab sisse oma raamatu „A Terrible Love of War“. Mulle meenusid nende ridade juures hiljuti loetud uudised Ukraina sõjatandrilt. Jutt oli sellest, et paljud plaanitud rünnakud on moona puudusel ära jäänud. Ameerika Teise maailmasõja aegse kindrali George Pattoni sõnad tegid mulle selgeks, et sõdivad nii need, kes sõda vihkavad, kui ka need, kelle jaoks on suurem kannatus see, kui ei jagu piisvalt padruneid, mürske ja vajalikku tehnikat.