Katarina Veltri: Marsi retrograad

Astroloogia on üks enim lahkarvamusi tekitanud teadus. Üks osa usub kogu hingega, et terve nende elu on mõjutatav taevakehadest, ning leiab igal kuul oma lauanurga pealt järjekordse horoskoobi. Teine osa, kes peab ennast kahe jalaga maa peal olevaks, taunib igasugust seost oma käitumise ja sünnikuu vahel ning nimetab eelnevat tulihingeliselt pseudoteaduseks. Kus siis ikkagi paikneb tõde? Kas maailm on tõesti nii must-valge, et ainult ühte uskumust saab nimetada õigeks?