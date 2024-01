Igor Mang: Marss ja Uraan

Marsist võib palju rääkida. Mind isiklikult huvitab ta suhteliselt vähe. Marss on primitiivne. Tema mõju all on kõik action-vennad – tehaste ja vabrikute töölised. Leninil oli Marss kõige tugevam planeet. Tal meeldis väga käia tööliste ees esinemas. Nendest oli väga hea luua Punaarmee, sest töölised kujutavad endast potentsiaalset sõjaväge. Neid on lihtne panna püssi alla, võib-olla nad juba valmistavadki relvi. Horoskoobis näitab Marss eelkõige kõnealuse inimese võitlusvalmidust, olgu siis füüsilises või intellektuaalses plaanis. Kõik, mis on ühel või teisel viisil seotud action’iga, on Marsi alluvuses. Minu jaoks on Marss liiga füüsiline ja lihtsakoeline. Suures tervikus on ta loomulikult vajalik. Marss on kohal kõikjal, kus kiseldakse ja kakeldakse.