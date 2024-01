Tõnu Viik: pelgupaik Marss?

Viimasel ajal on hoogu kogunud plaanid inimese Marsile lendamisest ja palju räägitakse ning kirjutatakse lausa Marsi koloniseerimisest. Põhjus on selles, et Maa tundub olevat inimkonnale kitsaks jäänud. ÜRO 2012. aasta raport summeeris 65 erinevat hinnangut selle kohta, kui palju inimesi Maa toita jõuab. Enamasti oli see kaheksa miljardit inimest, mis on natuke väiksem kui praegu Maal elavate inimeste arv (8,1 miljardit). Kuid oli ka teistsuguseid hinnanguid, näiteks ainult kaks miljardit inimest. Kui võtta arvesse veepõuda Maa paljudes piirkondades ja kliima soojenemisest tingitud elukõlbliku pindala vähenemist polaarjää sulamise tulemusena, võiks pigem arvata, et maksimaalne inimeste arv võiks olla kahe ja kaheksa miljardi vahel. Pigem lähemal kahele miljardile.