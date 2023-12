juhtkiri ⟩ Kaie Metsla: Šamaanitrumm ja regilaul

Teinekord isegi teadvustamata sellise hoiaku sügavamat tähendust. Vaimsus jääb selles mängus tagaplaanile. Hardo viitab oma tänases loos Carl Gustav Jungile, kelle väitel on üheks põhjuseks sellise hoiaku kujunemisel olnud kartesiaanlik psühholoogia, mis jätab ühele poole teo-, taju- ja mõtlemisvõimelise inimese ja teisele poole kogu ülejäänud maailma. Jungi sõnul vastab see kaksikjaotus küsimusele „Miks meie ajast on nii täielikult kadunud pühadusetaju ning miks see on muutunud nii ilmalikuks?“.

Aga maailm muutub ja me ise ühes sellega. Meie endi kogemus sunnib meid sageli teisiti mõtlema. Traditsioonide hoidmist ja edasikandmist ning vanaemade ja vanaisade pärandi olulisust taipame üldjuhul alles siis, kui neid meie hulgas enam ei ole. Vahelduseks oleks aus endale otsa vaadata ja küsida: mida mina olen teinud selleks, et tutvustada oma lastele esivanemate kultuuripärandit? Millesse või kellesse ma usun ja mida ma arvan universumist kui tervikust? Me oleme pühendanud detsembrikuu Tähenduse teejuhid mõnele Eestimaa paigale. Seekord langes valik Muhule, väikesele saarele, kus – nagu selgus – on kaardistatud üle saja väepaiga.