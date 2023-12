„Müüdid on tõelisemad kui tõelisus ise,“ on öelnud ameerika psühholoog James Hillman. 2021. aasta sügisel oli EBS-is Hillmanile pühendatud kursus „Hinge kood“, kus pidas külalisloengu tema kauaaegne sõber USA kultuuriloolane Richard Tarnas. Pool aastat hiljem, 2022. aasta jaanuaris käsitlesime „Oluliste raamatute“ kursusesarjas Homerose „Odüsseiat“. See kursus kandis nime „Unusta Ithaka!“. Me rääkisime mütoloogiast ja lääne mõtteloo arengust. Martin Kivisoo liitus meiega just nendel kahel kursusel. Tema lisandumine tõstis huviliste keskmist aritmeetilist vanust päris tublisti.

Mis oli see, mis tõi Eesti ühe suurema hobusekasvataja ja Muhus asuva Tihuse Hobuturismitalu asutaja koolipinki tagasi? Tollal polnud meil sellest aimugi. Käesoleva intervjuu käigus said paljud asjad selgemaks. Meie jutuajamine meenutas sibula koorimist, kus kihte eemaldades väekas tuum lõpuks nähtavale ilmub. Vaimne vägi ja müüdid olid teemad, mis meid Martiniga kokku tõid. Et meie jutt ei jääks ainult teoreetiliseks, käisime Muhus Martiniga erinevaid väepaiku külastamas, saime osa riitustest ja rikastasime isiklikku kogemustepagasit.

Mustlasnaise ennustus

1962. aastal olin klassiekskursiooniga Leedus. Ühe väikelinna parkimisplatsi juures tuli meile 30 kopika eest tulevikku ennustama mustlasnaine. Leivapäts maksis sel ajal 14 kopikat. Püüdsin ennustust võtta tõsimeelselt, sest minu vanaisa oli suhtunud sellistesse asjadesse tunnustavalt. Ometi tundus mustlasnaise ennustus seitsmeteistkümneaastasele minule jama mis jama. Olin siis otsustanud aasta pärast alustada filoloogiaõpinguid, mis ka teoks sai, aga mustlasnaine ennustas, et minul saab olema 300 hobust ja 300 lehma ja et mul tuleb palkade maksmiseks kahel aastal laenu võtta. Küsisin samal õhtul oma klassiõelt, kes oli aidanud mul mustlasnaise juttu vene keelest tõlkida, et mis kolhoos see siis selline on, kus mina pean laenu võtma, et kolhoosnikud palga kätte saaksid. Vestlus klassiõega aitas ennustust minu mälus kinnistada. Hiljem selgus, et tema oli selle vestluse unustanud. Mustlane ennustas veel muudki, aga sellest, mis ei ole veel täitunud, ei saa ma rääkida – see segaks sündmuste kohalejõudmist.