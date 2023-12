Kui praegusel ajastul on refrään, on selleks ortodoksia samavõrd nördinud kui üllatunud küsimus: „Kuidas on võimalik, et suur osa elanikkonnast ei usu teadust ja takistab seega meie kiirmarssi lendavate autode, täiusliku keelemudeli ja isejuurdleva soome kelgu poole?“ Nii pärivad Põhjaranniku ajakirjanikud novembri lõpus ilmunud usutluses president Kariselt: „Kust see tuleb, et ka meie haritud inimeste seas on neid, kes seavad kahtluse alla tänapäevase meditsiini ja teiste teaduste saavutusi?“