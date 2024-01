Hardo Pajula: neli saadet idamaade filosoofiast ja religioonist

„Mida nimetatud praktika endast kujutab?“ küsib klipis „Muutus hakkab pihta õigest seltskonnast“ USA religiooniloolane Huston Smith, kes peab 20. sajandi kõige tähtsamaks tunnuseks seda, et just siis kohtusid ida ja lääs esimest korda teineteisega nagu võrdne võrdsega („Ida ja lääs“, TT#31, 5.23).

„Samme on kokku kaheksa, ent neile eelneb sissejuhatus,“ jätkab Smith samas klipis, „see ei kuulu kaheksa sammu hulka, aga sellest on palju juttu ja Buddha ise pidas seda eeltingimuseks.“ Buddha kaheksaosalisest teest me selles vestlusringis peaasjalikult rääkisimegi.