Me ostsime emaga Tamsele maja 1977. aastal. See oli suurel määral minu initsiatiiv, sest ma tahtsin kalal käia. Kalapüügi lainele viis mu kirjandusteadlane Endel Nirk, kellel oli maja Saaremaal Laimjala lähedal Sääremäe külas. Meie käisime tal seal paaril suvel külas. Endel Nirgil oli Poola või Tšehhi päritolu kokkupandav süst, millega ta merel käis ja spinninguga haugi püüdis. Mulle meeldis see nii väga, et ma hakkasin emale peale käima: me peame endale ka sinnakanti elamise muretsema.