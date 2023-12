Nagu olulise osa meie keelest, meelest ja genofondist, nii oleme ka Eesti looduse ja seal asuvad pühad paigad pärinud eelmistelt põlvedelt. Pärand on tarbevara, mida on vaja tunda ja uuesti mõtestada, et saaksime sellele toetuda. Nii liitus Eesti 2008. aastal koos enam kui 170 riigiga Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) otsusega tunnistada looduslikud pühapaigad inimkonna vanimateks looduskaitsealadeks.