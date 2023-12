Idamaad (hommikumaa, Aasia, orient) tähendavad juba antiikajast peale maid, mis jäid Euroopast (õhtumaadest), tollases mõistes Vahemeremaadest ida poole. Muistsete kreeklaste jaoks piirdus see peamiselt Lähis-Ida ja Pärsiaga, kuid ajapikku idamaade mõiste üha laienes, kuni hõlmas suurema osa Euraasia mandrist Vaikse ookeanini välja. Ajaloolis-kultuurilises mõttes mõistetakse idamaade all Aasia maailmajao iidseid tsivilisatsioone ning neist väljakasvanud tänapäeva riike ja ühiskondi. Neid tsivilisatsioone on kokku viis.