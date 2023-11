juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: eesmärgid ja vahendid

1650. aastal surnud mehhanitsistliku teaduse esiisa René Descartes’i järgi (omadussõna „kartesiaanlik“ pärineb ta ladinapärasest nimekujust Cartesius) on teadvus suletud inimese kolpa, väljaspool seda leiame ainult hiiglasliku elutu kellavärgi. Kui nii, siis nõuavad igasugused jutud meist väljaspool tegutsevatest deemonlikest ja ingellikest jõududest psühhiaatrilist sekkumist. Ja see võtabki aina tuure juurde. Kinnituseks soovitan siin lugejatele taas USA meditsiini- ja teadusajakirjaniku Robert Whitakeri 2010. aastal ilmunud tähendusrikka alapealkirjaga raamatut „Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America“ [minu kursiiv, H. P.].