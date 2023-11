Kaie Metsla: naer hirmu üle

Jätkasin praktiseerimist hommikuujumistega jões. Kogesin, et kui ujun pärivoolu, lükkab vesi mind tagant. Tekib mulje, et olen superujuja. See tunne on muidugi lühiajaline ja petlik. Kui pööran kaldal oleva tuttava kõrkjatuti juurest tagasi, ja vool on vastu, taipan kiiresti, et enam nii hästi ei lähe. Pean kaldaga silmsidet. Iga põõsas, puu ja üksik lilleõis vahetuvad nüüd aeglasemalt. Ujumine on vaevalisem, aga ma siiski liigun, liigun tagasi koduse tuttava paadisilla poole.