Neli saadet psühholoogiast, hirmust ja muust

#157 Hirmu põhivormid

Georgi Abolõmov ja Daniel Vaarik

„Me oleme tupikus, ja kui me nii jätkame, ei pruugi me sellest elusalt välja tulla,“ ütleb Stanislav Grof kahekõnes meediaplatvormi Rebel Wisdom kaasasutaja David Fulleriga, keda me intervjueerisime Tähenduse teejuhtide avanumbris („Kes meist on siin õigupoolest naiivne?“, 9.20). Kuidas kõnealusest tupikust välja tagurdada?

Võib-olla oleks üks samm see, kui mõtleksime üheskoos, mis on see, mida me tegelikult nii väga kardame. Ma ise olen arutlenud sageli nii, et kui ma ei kardaks praegu asja A, siis ma kardaks tõenäoliselt asja B. Mis luurab aga A ja B taga? Sellest küsimusest me poksitreener Georgi Abolõmovi ja Levila eestvedaja Daniel Vaarikuga alustasimegi.

