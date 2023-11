Viljar Arakas: alati olemas, alati ootamatu

Ma ei suutnud algul otsustada, et kas toodud Betti Alveri sõnastus sobiks kolumni sissejuhatuseks või kokkuvõtteks, küllap mõlemaks. Nimelt kajastab see täpseimal võimalikul viisil minu kogemust seoses hirmuga – alati olemas, kuid alatihti ootamatu ning kontrollimatu. Allpool toodud mõtted ei ole teoreetilised, vaid äärmiselt isiklikud märkmed elust. Hirm on ju oma olemuses alati isiklik, subjektiivne ja tihti ka kordumatu. Tegemist on inimese kaitsereaktsiooniga tundmatu ees. Arvatavasti ka enamasti põhjendamatu, aga siiski vaimselt ja oma suurvormides suisa füüsiliselt tuntav.