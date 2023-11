Kadri Kõusaar: inimlikest hirmudest

Olen mõelnud, kui palju mõjutab meid kunsti vastuvõtmisel meie enda taust, kogemus, alateadvus, kas või hetke meeleolu ja stressitase. Erinevatele inimestele mõjub sama teos täiesti erinevalt, seda sajal põhjusel. Ja Kieslowski suutis kahekümneaastast mind kui skalpelliga otse südamesse torgata, näidates mõjuvalt, et kõik pole meie kontrolli all, ükskõik kui vilkad, arenenud ja relvastatud me teaduslikult ka poleks. Kõike ei saa kalkuleerida, välja arvutada, ette planeerida. On midagi, mis on puhas juhus, saatus või Jumala tahe – defineerigu seda igaüks enda operatsioonisüsteemile vastavalt –, kuid too müstiline miski on olemas ja võib osutuda määravaks. Nii heas kui kurjas. Just-just – see vana hea lausung: „Inimene mõtleb, Jumal naerab.“ Või viibutab ähvardavalt sõrme. Nagu Kieslowskil.