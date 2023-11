Erkki Tempel: hirm: ajust Kosmoseni

Hirm on üks põhilisemaid ja universaalsemaid emotsioone, mis on kaasnenud inimkonnaga juba alates meie eksistentsi algusest. See emotsioon on toiminud ellujäämise mehhanismina, kaitstes meid ohtude eest. Kuid hirm on palju enamat kui lihtsalt kaitsereaktsioon – see on keeruline protsess, mis toimub meie ajus ja mõjutab paljusid meie igapäevaseid otsuseid ja reaktsioone. Samuti on hirmul sügav kosmoloogiline dimensioon, mis tuleneb inimese tajutavast pisikesest osast universumis. Kuidas mõjutab meie ajutegevus hirmu tajumist? Ja kuidas seostub hirm universumi lõpmatusega?