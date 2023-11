Tõnis Kahu: hirmu hetk 1960. aastate rokk-kultuuris

Üks võimalus popkultuuri mitte tõsiselt võtta oleks see, kui me ignoreeriksime pragusid tema fassaadis, katkestusi tema voolujoonelises liikumises ning ei tahaks teada, mida ta meile ütleb. Just kultuur tervikuna, mitte üksikud muusikud või lihtsalt mitmesugused hääled avaliku ruumi esiplaanil. Ja et kuhugi jõuda, tuleb küllap ka spekuleerida, tõmmata punktiirseid ühendusjooni sinnagi, kust need kohe välja ei paista.