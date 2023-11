Sohvi Saar: hirm või hoopis ärevus?

Nagu öeldud, on hirm loomulik ja vajalik. Hirm on organismi reageerimine konkreetsele hoiatavale ja ohtu kujutavale stiimulile, olgu selleks kuri koer, kõrge serv, pime tänav või midagi muud. Seega me reageerime, mis tähendab laias laastus, et keha valmistub ohuks või rünnakuks. Veresooned ahenevad, südametöö ja hingamine kiirenevad, aju saadab kehale ergutavaid hormonaalseid signaale, mis kõik on vajalik organismi valmisolekuks, olgu see siis põgenemine, võitlemine, tardumine või mõni muu reaktsioon. Ärevuse puhul hakkavad aga tööle mitmed hirmureaktsioonid, kuigi otsest stiimulit ei olegi. Vastupidiselt hirmule, mis aitab olukorda ja ohtu adekvaatselt hinnata, häirib ärevus reaalsustaju.