Sven Tamming: koha nimi võikski olla kodu

Hirm sünnitab hirmu. Sinna on läinud kõik, mis püha. Ja vähem püha. Ja kogu ülejäänud elu. See, mis eluks vajalik. Isekas ego on endale võtnud selle, mis kuulub talle. Aga väike laps mu sees on lõksus. Hirmul. Lõhub ja laamendab. Ja nõuab igaõhtust hällilaulu. Ma ei saa talle seda keelata. Oma liha ja veri ju.