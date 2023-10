juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: kordaläinud katse

Sõna „psühhedeelikumid“ võlgnemegi Humphry Osmondile – Huxleyst paarkümmend aastat nooremale Briti psühhiaatrile, keda huvitasid skisofreenia põhjused, sümptomid ja ravi. Elu viib Osmondi Londoni prežtiisses St. George’i haiglas kokku värvika noore residendi John Smythiesiga, kelle arvates kuulub skisofreenia pigem metafüüsikute kui psühhiaatrite pädevuspiirkonda. Põhja-Ameerika indiaanlaste püha taime peioote-uimakaktuse psühhoaktiivse toimeaine meskaliini juurde juhatas Osmondi noor resident. „Kui ta esialgne jahmatus taandus, hakkas Osmond mõtlema oma eksperimendi filosoofilistele tagajärgedele,“ kirjeldab psühhiaatri enda esimest kogemust meskaliiniga Jay Stevens. Kui see, mida me peame objektiivseks reaalsuseks, on nii habras, et 400 milligrammi meskaliini selle minema pühib, siis võib-olla oli Bergsonil ikkagi õigus?

„Henri Bergson julges kahelda seal, kus kõik kahtlejad vagalt uskusid,“ ütleb 1927. aasta Nobeli kirjandusauhinna laureaadi kohta Will Durant. 1896. aastal ilmunud raamatus „Aine ja mälu“ väitis Bergson, et mälu jäljed ei asu meie peas, vaid see levib ajas ilma materiaalsete kandjate abita. Vähem kui sada aastat hiljem pidi bioloog Rupert Sheldrake liigse huvi eest Bergsoni ideede vastu Briti teadusliku establishment’i liikmekaardi lauale panema („Tempel ajas“; TT#11, 8.21). 1981. aastal ilmunud raamatus „Uus eluteadus“ tuli Sheldrake välja morfilise resonantsi teooriaga, mis ütleb lahti moodsa teaduse ühest peamisest metafüüsilisest oletusest – teadvus (ja mälu) on inimaju elektrokeemiliste protsesside kõrvalsaadus („Igapäevased müsteeriumid“; TT#34, 9.23). „Sheldrake eelistab maagiat teadusele ning see tuleb hukka mõista samal viisil, nagu mõisteti hukka Galileo. Ja ka samal põhjusel – see on ketserlus,“ kirjutas ajakirja Nature tollane peatoimetaja John Maddox oma juhtkirjas, millega Sheldrake’i de facto ekskommunikeerimise otsus teatavaks tehti.